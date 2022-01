2/18 Instagram @rogerfederer

ROGER FEDERER. "Che partita! Grande amico e rivale, congratulazioni di cuore per essere diventato il primo a vincere 21 titoli del Grande Slam nel singolare. Qualche mese scherzavamo per essere entrambi sulle stampelle... Mai sottovalutare un grande campione. La tua incredibile etica del lavoro, la dedizione e il tuo spirito di lotta sono un'ispirazione per me e gli altri in tutto il mondo. Sono orgoglioso di condividere questa 'era' con te e onorato di aver contribuito a spingerti per raggiungere i tuoi successi e quelli che verranno. Ma ora goditi questo!".