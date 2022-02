Rafael Nadal e Roger Federer tornano in campo insieme: le due leggende del tennis saranno le stelle della squadra europea alla quinta edizione della Laver Cup , in programma dal 23 al 25 settembre a Londra. Lo hanno annunciato gli organizzatori, nella speranza che il fuoriclasse svizzero, 40 anni, abbia nel frattempo fatto ritorno in campo dopo il lungo stop a causa dell'intervento ad un ginocchio . Il recente trionfatore dell'Open d'Australia e l'ex numero 1 al mondo avevano già giocato insieme il doppio nel 2017 durante la prima edizione della competizione tra una squadra europea e una del Resto del Mondo, il cui modello si ispira alla Ryder Cup nel golf. Bjorn Borg è il capitano della squadra europea.

"Voglio davvero tornare alle competizioni entro la fine dell'anno e gareggiare nella Laver Cup fa parte dei miei piani - ha detto Federer, che è scivolato al 30° posto della classifica ATP -. Rafa è una persona straordinaria e un'ispirazione per me e molti altri. E' stato lui a propormi di giocare insieme il doppio nella Laver Cup 2022 ".

Nadal: "Roger un amico, parte importante della carriera"

"Roger è stato una parte importante della mia carriera, un grande rivale e anche un vero amico - le parole dello spagnolo -. Far parte del Team Europe insieme è fantastico e se saremo in grado di condividere il campo di nuovo in doppio sarà un'esperienza davvero speciale per entrambi in questa fase della nostra carriera. Ora dobbiamo solo convincere il capitano Borg..."