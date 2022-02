1/15 ©Ansa

Si era già commosso in conferenza stampa nei giorni precedenti al ritorno in campo: impossibile trattenere le lacrime durante l’ultimo abbraccio della sua gente. Impegnato in un incontro ufficiale come non accadeva da quasi tre anni, Juan Martin Del Potro ha detto probabilmente addio al tennis in occasione del torneo Atp 250 di Buenos Aires