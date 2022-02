"Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni" - chiarisce il n.1 del tennis mondiale alla BBC - "ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo. I principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo". Sacrificare la partecipazione ai tornei piuttosto che vaccinarsi? "Sì, è il prezzo che sono disposto a pagare" COVID, DATI E NEWS LIVE - ATP RIO LIVE SU SKY Condividi

Intervistato in esclusiva dalla BBC, Djokovic chiarisce la sua posizione sui vaccini contro il Covid. In particolare, riguardo la propria decisione di rinunciare a tornei come Wimbledon e il Roland Garros pur di non vaccinarsi, non ha dubbi: "È il prezzo che sono disposto a pagare".

Prima uscita pubblica e ufficiale per Novak Djokovic dopo la telenovela che ha portato alla sua espulsione dall'Australia legata alle normative Covid. Il n°1 del mondo, che ha visto dalla tv Rafa Nadal superare il suo record di 20 Slam, è stato ricevuto a Belgrado dal presidente serbo Aleksandar Vucic "Ti ringrazio per il sostegno che mi hai dato - ha detto Djokovic -. Nonostante i problemi che ho affrontato, non mi sono mai sentito solo. Sei stato dalla mia parte e ti sei messo in una posizione scomoda dal punto di vista politico, non lo dimenticherò". "Prego tutti di pazientare. Tra sette o dieci giorni parlerò ai media in modo più dettagliato con la mia versione della storia e tutto ciò che è successo in Australia. Vi ringrazio".

L'espulsione dall'Australia Il 20 volte vincitore di una prova del Grande Slam è stato espulso dall'Australia il mese scorso dopo che il governo ha annullato il suo visto per il suo status vaccinale. Djokovic aveva dichiarato di aver ottenuto un'esenzione medica per entrare nel Paese per giocare agli Australian Open poiché si era recentemente ripreso dal Covid-19. Tuttavia, il ministro dell'immigrazione del Paese, Alex Hawke, ha cancellato personalmente il visto del 34enne serbo, sulla base del fatto che la sua presenza avrebbe potuto incitare a "disordini civili" e incoraggiare sentimenti anti-vaccino.

Djokovic vs Australia: le tappe della vicenda. Dalla richiesta di esenzione dal vaccino agli organizzatori dell'Aus Open fino alla sentenza della Corte Federale australiana che sancisce l'espulsione di Djokovic dal paese e l'addio agli Australian Open. Ecco la timeline di quanto accaduto al n°1 del mondo dal 19 novembre a oggi, con le date chiave, le ricostruzioni dei fatti secondo le sue dichiarazioni e gli atti depositati nella vicenda. 19 novembre: confermando una norma emessa dal governo dello stato di Victoria a fine ottobre, il direttore del torneo Craig Tiley afferma che tutti i giocatori che parteciperanno agli Australian Open 2022 dovranno essere vaccinati contro il COVID-19. Lo status vaccinale di Djokovic è sconosciuto in quel momento. 8 dicembre: il vicepremier dello stato di Victoria, James Merlino afferma che le esenzioni mediche per la politica sui vaccini non sarebbero "una scappatoia per i tennisti privilegiati" e sarebbero possibili solo in "circostanze eccezionali se si dispone di una condizione medica acuta". 14 dicembre: Djokovic assiste alla partita di basket a Belgrado tra la sua Stella Rossa e il Barcellona, valida per l'Eurolega. Viene fotografato mentre abbraccia diversi giocatori di entrambe le squadre, inclusi alcuni che in seguito sono risultati positivi.

La libertà di scelta "Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni", ha detto Djoko, confermando di aver fatto i vaccini da bambino, "ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo". Nella prima intervista da quando è stato detenuto a Melbourne a gennaio, Djokovic ha aggiunto che sperava di "poter giocare per molti più anni". Ma ha anche confermato di essere disposto a rinunciare alla possibilità di diventare statisticamente il più grande tennista di tutti i tempi. "Perché i principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o altro. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile".

Djokovic espulso, le reazioni del mondo del tennis. Dopo la sentenza della Corte Federale australiana che ha respinto all'unanimità l'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto, arrivano le reazioni dal mondo del tennis. Pospisil si schiera dalla parte del collega, eloquente il 'commento' di Kyrgios che si affida a una semplice emoji. PREMIER AUSTRALIA: "ACCOLGO CON FAVORE DECISIONE SU DJOKOVIC"



"Questa decisione di annullamento è stata presa per motivi di salute, sicurezza e buon ordine, in quanto ciò era nell'interesse pubblico. Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani". Così in una dichiarazione il primo ministro australiano Scott Morrison: "Come ho detto venerdì, gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga protetto". MINISTRO IMMIGRAZIONE: "IL POPOLO AUSTRALIANO SI ASPETTAVA QUESTO"



Così Alex Hawke: "La decisione unanime della Corte federale conferma la mia decisione di esercitare il mio potere ai sensi del Migration Act per annullare il visto di Novak Djokovic nell'interesse pubblico. Le forti politiche di protezione delle frontiere australiane ci hanno tenuti al sicuro durante la pandemia. Gli australiani hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a questo punto e il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere questa posizione" IL PRESIDENTE SERBO: "HANNO MALTRATTATO IL MIGLIORE"



Aleksandar Vucic ha parlato con Djokovic: "Gli ho detto che non vedo l'ora che torni in Serbia, nel suo Paese, dove è sempre il benvenuto. Hanno maltrattato il miglior tennista del mondo per 11 giorni, e all'undicesimo giorno hanno preso la decisione del primo giorno". Vucic ha assicurato che gli atleti australiani saranno accolti decisamente meglio ai campionati del mondo indoor di atletica leggera che si terranno in Serbia a marzo: "Non li maltratteremo per via delle elezioni", ha detto ironico

