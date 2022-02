Iss:  in lieve diminuzione percentuale reinfezioni

Iss: ricovero in rianimazione per non vaccinati 17 volte più alto

"Il tasso di ricoveri in terapia intensiva, relativo alla popolazione di età sopra i 12 anni, nel periodo 7 gennaio-6 febbraio per i non vaccinati (30 ricoveri in terapia intensiva per 100 mila abitanti) risulta circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (5 ricoveri in terapia intensiva per 100 mila abitanti) e circa diciassette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster (2 ricoveri in terapia intensiva per 100 mila)". Lo sottolinea il report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss).