Dopo la separazione dal team di Riccardo Piatti, Jannik Sinner ufficializza sui social il nome del suo nuovo coach, Simone Vagnozzi (ex allenatore di Marco Cecchinato): "E' lui a guidare la mia squadra, in cui per ora non ci sono altre persone. A mano a mano che proseguiremo insieme valuteremo se inserirne altre. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera, Forza"

