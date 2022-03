Sinner annulla tre match point e batte Ruusuvuori

Cuore, grinta e intelligenza tattica. Sono le componenti che hanno consentito a Jannik Sinner di battere il finlandese Emil Ruusuvuori nell'incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. 6-4 3-6 7-6(8) il punteggio finale dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Una vittoria sofferta per l'azzurro, al rientro dopo il forfait contro Kyrgios a Indian Wells, causa malattia. Sul campo 7 di Miami si è visto un Sinner non al top della forma, ma che è riuscito ad avere la meglio sul finlandese, numero 71 del ranking Atp, che è mancato nei momenti decisivi dell'incontro. Ruusuvuori, infatti, ha servito per il match sul 5-4 e, nel tie-break del terzo set, ha avuto a disposizione tre match point.