Atp Miami, oggi in campo Sinner e Fognini

Grande giornata di tennis a Miami. Tornano in campo i due azzurri ancora in corsa nel tabellone del singolare maschile (in quello femminile Lucia Bronzetti è agli ottavi). Il match clou del terzo turno è certamente quello tra Fabio Fognini e Nick Kyrgios. L'italiano, dopo la vittoria in rimonta al terzo set sul giapponese Daniel, sfida il talento australiano che ha impressionato nel turno precedente dominando la testa di serie numero 5 Rublev con un netto 6-3, 6-0. L'incontro, non prima delle 19 ora italiana, è il secondo sul campo centrale (inizio del programma alle ore 18).

A caccia degli ottavi di finale anche Jannik Sinner che, dopo essersi salvato dall'eliminazione contro il finlandese Ruusuvuori annullando tre match point e vincendo 7-6 al terzo, affronta ora lo spagnolo Carreno Busta (quarto incontro sul campo Butch Buchholz, orario indicativo le 22:00/ 22:30). I vincenti delle sfide Fognini-Kyrgios e Sinner-Carreno Busta si incroceranno agli ottavi di finale. Possibile dunque un derby azzurro.