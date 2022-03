Bolelli e Fognini in semifinale nel doppio

La coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini approda in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Miami. Successo in rimonta per gli italiani che si sono imposti sugli argentini Federico Delbonis e Maximo Gonzalez per 4-6, 6-3, 10-7. In semifinale Bolelli e Fognini sfideranno la coppia formata dall’olandese Wesley Koolhof e dal britannico Neal Skupski, sesti favoriti del seeding, che li ha battuti un paio di settimane fa al primo turno di Indian Wells.