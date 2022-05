Prosegue la straordinaria striscia vincente di Iga Swiatek, che vola in finale lasciando appena tre giochi alla Sabalenka e inanellando la decima vittoria consecutiva a Roma, la 27^ di questa stagione straordinaria. Domenica cercherà il bis al Foro affrontando da favorita la tunisina Ons Jabeur, reduce dal trionfo a Madrid

Il tennis femminile ha una padrona. Nelle semifinali degli Internazionali d’Italia, Iga Swiatek, n.1 del ranking e del seeding, ha battuto 6-2, 6-1, in un’ora e 19 minuti di partita, la bielorussa Aryna Sabalenka, n.8 WTA e terza testa di serie, inanellando la 27esima vittoria consecutiva (eguagliata la striscia positiva di Serena Williams nel 2015), la 34esima di questo 2022 (la 26esima in due set) contro appena 3 sconfitte.

A Roma è in serie positiva da dieci partite e punta back-to-back, lei che in questo 2022 ha già messo in bacheca quattro trofei, compresi tutti i primi tre “1000” disputati. Domenica si giocherà il secondo titolo consecutivo al Foro contro la tunisina Ons Jabeur, che dopo il trionfo a Madrid vuole ripetersi.