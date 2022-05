Nadal batte Thompson 6-2, 6-2, 6-2

Esordio sul velluto per Rafa Nadal. Lo spagnolo, quinta testa di serie, ha superato in tre set l'australiano Jordan Thompson, numero 82 del ranking. 6-2, 6-2, 6-2 i parziali per l'undici volte vincitore a Parigi in due ore di gioco. Rafa, che era uscito da Roma malconcio a causa del cronico dolore al piede, affronterà al 2° turno il francese Moutet, che ha superato lo svizzero ed ex campione al Roland Garros, Stan Wawrinka.