Atp Stoccarda, la pioggia ferma match di Musetti

Il match tra Lorenzo Musetti e il georgiano Nikoloz Basilashvili, valevole per il primo turno del torneo ATP di Stoccarda è stato interrotto a causa della violenta pioggia che si è abbattuta sull'erba dell'impianto tedesco. Musetti è sotto per 7-5, 4-2 nel punteggio. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW