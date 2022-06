Tre azzurri avanzano al turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon: si tratta di Salvatore Caruso, Andrea Vavassori e Andreas Seppi. Giovedì si giocheranno l'accesso nel main-draw del terzo Slam stagionale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono tre gli azzurri che accedono al turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra. Non sbagliano Salvatore Caruso, Andrea Vavassori e il 'grande vecchio' Andreas Seppi, 26° favorito del seeding. Escono invece di scena al 2° turno Federico Gaio, Andrea Pellegrino e Riccardo Bonadio. Nel tabellone femminile sono ancora in corsa Lucrezia Stefanini, Jessica Pieri e Cristiana Ferrando.