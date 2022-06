Evento storico sul Centrale di Wimbledon, aperto per la prima volta per una sessione di allenamento ai protagonisti che da lunedì prenderanno il via al terzo Slam stagionale. A testare per primi l'erba del campo principale dell'All England Club sono stati Rafa Nadal e Matteo Berrettini. A fine sessione è spuntato un altro grande favorito per la vittoria finale... Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 giugno

WIMBLEDON, LA GUIDA COMPLETA - LA FAVOLA DI VAVASSORI