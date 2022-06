Dopo il bis al Queen's, Matteo Berrettini è pronto per Wimbledon, torneo che sarà trasmesso in esclusiva su Sky . "Sento di non essere ancora il favorito, ma so che posso farcela, che non posso nascondermi dietro un dito", ha svelato a Sky Sport giorni fa. Il tennista romano, sceso al numero 11 del ranking, è carico ed è disposto anche a fare un fioretto per vincere il torneo.

"Taglio netto della barba o capelli biondi"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato: "Sarei disposto a un taglio netto della barba, a raparmi a zero o a tingermi di biondo. Niente di più estremo, altrimenti quando torno a Roma nonna Lucia non mi fa più entrare in casa". Questo il 'voto' di di Matteo Berrettini che martedì scenderà in campo nel torneo londinese. Sì a un fioretto ma "niente che includa sforzi fisici", avverte, "ne' imprese in bicicletta, ne' maratone, ne' scalate di montagne per raggiungere santuari...".