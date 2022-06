A 'casa' di Gianni Clerici a Wimbledon

wimbledon

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon, terzo Slam dell'anno al via da lunedì 27 giugno all'All England Club di Londra. Matteo Berrettini, inserito nella parte bassa insieme a Nadal, debutta contro Garin: possibile una nuova finale con Djokovic. Sinner trova Wawrinka. Tra le donne, Giorgi sfida al 1° turno la polacca Frech, sarà derby Trevisan-Cocciaretto. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA GUIDA COMPLETA - LE TESTE DI SERIE