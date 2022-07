Lo spagnolo è alle prese con un problema ai muscoli addominali accusato durante il match contro Fritz: "Ho dovuto servire diversamente, non so come ho fatto a vincere questa partita". Rafa in conferenza si è mostrato titubante sulla possibilità di giocare la semifinale: "Spero di essere pronto, devo fare dei test, Kyrgios è un grande giocatore da erba, ha avuto una grande stagione". Guarda il video

