Wimbledon assegna il primo titolo in singolare. Alle 15 sul Campo Centrale va in scena la finale del torneo femminile. Sul prato più famoso del mondo due debuttanti a questo livello, la kazaka Elena Rybakina e la tunisina Ons Jabeur. La tunisina, n° 2 del mondo e prima africana in una finale Slam, sfiderà per la quarta volta la nativa di Mosca, la più giovane ad essere arrivata a giocarsi il titolo a Wimbledon dal 2015. I precedenti vedono Jabeur avanti 2-1. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW.