Dopo aver messo in bacheca il 21° slam della sua carriera a Wimbledon, Nole Djokovic andrà a caccia del record di 22 slam detenuto da Rafa Nadal. Il serbo, tuttavia, rischia di saltare gli US Open. Negli Stati Uniti vige ancora il divieto d'ingresso ai non vaccinati contro il Covid e Nole non ha intenzione di vaccinarsi: "Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi - ha dichiarato ai media serbi presenti a Wimbledon il giorno dopo la vittoria -. L'unica possibilità per me sarebbe quella sull'abolizione del divieto di entrata negli Usa per i non vaccinati. Non sono sicuro che sia possibile una eccezione". Djokovic è pronto a cambiare il proprio calendario in base alla decisione che prenderanno le autorità competenti: "Se non dovessero arrivare buone notizie, dovrò rivedere il mio calendario - aveva detto in conferenza stampa - Onestamente non credo che andrò a giocare per accumulare punti".