Sinner-Alcaraz, la finale di Umago LIVE

Non solo Bolelli e Fognini perché ieri ha vinto in doppio anche Lorenzo Sonego. Il torinese, in coppia con Pedro Martinez, ha conquistato il titolo a Kitzbuhel, battendo due doppisti puri come Tim Puetz e Michael Venus in tre set (5-7, 6-4, 10-8). Per Sonego si tratta del secondo titolo di doppio nel circuito dopo Cagliari 2021 (in quel caso in coppia con Andrea Vavassori).