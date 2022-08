Il grande tennis non si ferma mai su Sky: nel giorno di Ferragosto comincia il primo turno del Masters di Cincinnati, con quattro italiani nel mean draw: Sinner, Musetti, Sonego e Berrettini, che debutterà nella notte contro Tiafoe. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 14 al 21 agosto

