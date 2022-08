Paolini ko al 1° turno: Swiatek vince in due set

us open

Prima vittoria in uno Slam per la 20enne ucraina, campionessa junior a Wimbledon nel 2019, che ha eliminato a sorpresa la n. 1 al mondo Simona Halep. Alla fine del match è scoppiata in lacrime, rivolgendo un pensiero al suo Paese: 'Questo successo è per l'Ucraina e per la mia famiglia' US OPEN, I RISULTATI DI OGGI