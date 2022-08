Alcaraz supera Baez, ok Norrie e Dimitrov

Gli US Open iniziano con il piede giusto per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, n. 3 del seeding, ha battuto l'argentino Baez, n. 37 ATP, che si è ritirato all'inizio del terzo set per un guaio fisico sul punteggio di 7-5, 7-5, 2-0 in favore di Alcaraz. Non è stato un debutto semplice per il murciano, ancora non al 100%: Baez ha tenuto botta per 2 ore e 29 minuti, prima di arrendersi per un problema muscolare alla coscia sinistra. Superano il primo turno anche Norrie e Dimitrov che hanno battuto rispettivamente il francese Paire e lo statunitense Johnson.