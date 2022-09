Atp Sofia, oggi su Sky in campo Sonego e Sinner

Tennis sempre protagonista su Sky: oggi in programma gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Sofia. Sonego se la vedrà con il danese Rune, invece Sinner sfiderà il portoghese Borges. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giovedì con due italiani negli ottavi dell'Atp 250 di Sofia, tutto in diretta su Sky.

Ieri tutto facile per Lorenzo Sonego al debutto. Il torinese, infila la sesta vittoria consecutiva senza cedere un set grazie al netto 6-3, 6-4 rifilato allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 78 ATP. Sonego, reduce dal trionfo a Metz e risalito alla posizione numero 45 nel ranking ATP, sfiderà ora Holger Rune. Debutterà invece Jannik Sinner che ha trionfato nelle ultime due edizioni del torneo. Rientrato in Top 10 nel ranking ATP, l'altoatesino affronterà per la prima volta in carriera il portoghese Nuno Borges, n.93 del ranking. Lorenzo Musetti invece ha raggiunto i quarti di finale nel torneo Atp 250 di Sofia, battendo in tre set il bulgaro Alexandar Lazarov, col punteggio di 6-7, 7-6, 6-2 e tornerà in campo venerdì.

Il programma di oggi su Sky

Sky Sport Tennis (Sky Sport Uno fino alle 16.00)



11.00

STRUFF (Ger) – HUMBERT (Fra) (Nicolodi-Pescosolido)

a seguire

SONEGO (Ita) – RUNE (Dan) (Nicolodi-Pescosolido)

a seguire

HUESLER (Svi) – CARRENO BUSTA (Spa) (Tavelli)

non prima 17.00

SINNER (Ita) – BORGES (Por) (Boschetto-Pero)

a seguire

VUKIC (Aus) – VERDASCO (Spa) (Boschetto-Pero)

Guida tv: il torneo di Sofia su Sky

Giovedì 29 settembre

dalle 11 alle 21: Ottavi di finale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 16: Ottavi di finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdì 30 settembre

ore 13: 1° quarto di finale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 15: 2° quarto di finale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17: 3° quarto di finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 19: 4° quarto di finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sabato 1° ottobre

ore 15: 1^ semifinale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17: 2^semifinale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 2 ottobre