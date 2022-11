Tutto semplice per Lorenzo Musetti nel suo debutto all'Allianz Cloud di Milano: il taiwanese Chun-Hsin Tseng cede 4-2, 4-2, 4-2 e l'azzurro parte in testa nel girone Rosso. Guarda gli highlights del match. Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

NEXT GEN FINALS, RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA