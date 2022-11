ATP Finals, il programma di oggi: Nadal al bivio

Secondo turno per il gruppo verde. Alle 14 tocca a Nadal, chiamato alla reazione nella sfida contro Auger-Aliassime, allenato dal zio di Rafa, Toni. Alle 21 la sfida Ruud-Fritz che vale già le semifinali. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza giornata di gara alla Nitto ATP Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Torna in campo il gruppo verde ed è già un momento cruciale per Rafa Nadal. Lo spagnolo, sconfitto al debutto da Taylor Fritz, affronterà Felix Auger-Aliassime, allenato dallo zio ed ex coach di Rafa, Toni. Un secondo ko pregiudicherebbe il cammino di Nadal che in 10 partecipazioni alle ATP Finals non ha mai vinto. In serata, invece, toccherà a Ruud e Fritz: il vincitore staccherà il pass per le semifinali.