Seconda giornata delle Finals 2022 di Coppa Davis. La Spagna padrona di casa viene eliminata dalla Croazia, che conquista un posto in semifinale e si giocherà il pass per la finale venerdì contro l'Australia, sempre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Decisivi i successi in singolare di Coric e Cilic. Si gioca al meglio delle due vittorie su tre: l'Italia sarà in campo giovedì contro gli Stati Uniti (ore 10). La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.