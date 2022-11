In semifinale sarà Italia-Canada: Germania ko 2-1

Vittoria in rimonta per i canadesi che sabato sfideranno l'Italia per un posto in finale. Shapovalov croce e delizia: perde in singolare contro Struff, rimedia con una prestazione di altissimo livello in doppio. La semifinale è in programma sabato dalle 13 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ITALIA IN SEMIFINALE: USA KO 2-1