Parte dall'Arabia Saudita il cammino d'avvicinamento alla prossima stagione di Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, rientrato in Coppa Davis dopo l'infortunio al piede accusato lo scorso ottobre, disputerà la Diriyah Tennis Cup, torneo di esibizione in programma dall'8 al 10 dicembre in Arabia e con un montepremi da 3 milioni di dollari. "Non sono mai stato in Arabia Saudita - spiega Berrettini - Sarà un torneo difficile, il livello dei partecipanti è da Slam. Credo che un evento del genere sia perfetto per capire come sta andando la preparazione".