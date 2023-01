Panatta e Bertolucci, il doppio live. Oggi su Sky

Aneddoti sulla nascita della coppia per il doppio, la vittoria della Coppa Davis, ma soprattutto le storie di alcuni dei tennisti più famosi e talentuosi che hanno incrociato le loro vite. Dalla chiacchierata, moderata da Stefano Meloccaro, ne esce un quadro molto scherzoso sulla loro vita condivisa negli anni del "doppio" e divertenti sono i loro aneddoti sulla prima volta che giocarono contro il giovane McEnroe o videro l' adolescente Agassi. Il tennis ad altissimi livelli visto dal loro punto di vista per una rassegna da non perdere.

Lo speciale "Panatta e Bertolucci, il doppio live" in onda dal 6 gennaio sui canali Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand.