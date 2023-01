Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si giocano domenica la finale degli Australian Open 2023. In palio anche il numero 1 del ranking : chi vince scalzerà Carlos Alcaraz. Il match è in programma alle 9.30 alla Rod Laver Arena di Melbourne e sarà trasmesso in diretta da Eursport 1, canale Sky 210 , disponibile anche sull'app SkyGo.

I numeri di Djokovic e Tsitsipas

Il serbo attuale n.5 del mondo è reduce dal 27° successo consecutivo all'Australian Open, 40^ vittoria di fila in tornei australiani (compresa l'ATP Cup) e giocherà la decima finale a Melbourne Park, tutte vinte. Per lui le finali Slam sono 33, con 21 successi finora. Djokovic è in serie positiva da 16 partite e nelle ultime 30 ha perso solo da Rune nella finale del Masters 1000 di Parigi a novembre. In caso di vittoria aggancerà Rafael Nadal a quota 22 Slam in bacheca. Tsitsipas, numero 3 del ranking, è ancora imbattuto in questa stagione. E' alla sua seconda finale Slam dopo quella del Roland Garros 2021, persa proprio con Djokovic dopo essere stato avanti due set a zero.