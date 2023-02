Sonego batte Krajinovic: sarà derby contro Sinner

Il torinese conferma le ottime sensazioni dell'esordio contro Bonzi e batte anche Krajinovic in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Sonego si regala così il quarto di finale tutto italiano con Sinner, secondo incontro del programma di venerdì da seguire in diretta su Sky Sport dalle 14.30

Sarà derby italiano nei quarti di finale all'ATP 250 di Montpellier. Dopo Jannik Sinner, qualificatosi grazie al forfait di Marton Fucsovics, anche Lorenzo Sonego ha staccato il pass per i quarti sul cemento indoor francese. Il torinese ha battuto al 2° turno il serbo Filip Krajinovic, n. 71 ATP: 7-5 6-1 il punteggio finale in poco più di un'ora e un quarto. Un'altra prestazione convincente di Sonego che ha confermato quanto di buono si era visto all'esordio con Bonzi. L'azzurro è stato impeccabile al servizio (con una resa vicina al 90% con la prima) ed ha spostato l'inerzia a suo favore nel finale del primo set, convertendo il primo set point sul 6-5 e servizio Krajinovic. La svolta della partita in favore di Sonego che ha dominato nel secondo parziale, complice il blackout dell'avversario.