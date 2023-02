ATP Dubai, Sonego al 2° turno: battuto Huesler

Il torinese interrompe una serie di tre sconfitte consecutive e ritrova la vittoria contro il n. 48 al mondo, battuto in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Sonego incontrerà al secondo turno uno tra Cressy e Auger-Aliassime, n. 4 del seeding

Inizia con il piede giusto il cammino di Lorenzo Sonego all'ATP 500 di Dubai. Il torinese, reduce da tre sconfitte consecutive, ha eliminato al primo turno lo svizzero Marc-Andrea Huesler, n. 48 ATP: 7-5, 6-3 il punteggio finale in poco meno di un'ora e mezza. Una prestazione convincente da parte di Sonego che è riuscito a tenere in mano il match sin dai primi game, cedendo complessivamente la battuta solo nel quinto gioco del primo set. L'azzurro ha chiuso con il 72% di punti vinti con la prima, ma spicca anche il 59% di punti vinti in risposta sulla seconda di Huesler. Positivo il saldo vincenti-gratuiti con un complessivo 24-11.