Nadal annuncia: "Salterò Indian Wells e Miami"

Rafa Nadal non parteciperà ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Fermo dopo gli Australian Open a causa di una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, lo spagnolo ha comunicato che non partirà per la trasferta statunitense: "Mi sono preso una pausa, ho iniziato la riabilitazione e la fisioterapia come indicato dai medici - ha scritto Nadal sui social - Ci stiamo preparando per tornare nelle migliori condizioni. Sono triste di non poter competere né a Indian Wells né a Miami. Mi mancheranno tutti i miei fan statunitensi, ma spero di vederli entro la fine dell'anno durante lo swing estivo". Nadal, dunque, tornerà in campo per la stagione su terra rossa, la sua preferita. Il forfait ai tornei americani costerà caro a Nadal che, con ogni probabilità, uscirà dalla top 10 del ranking ATP dopo 912 settimane consecutive, ben 17 anni e 10 mesi.