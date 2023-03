Berrettini, Musetti e Sonego oggi LIVE su Sky

Maratona azzurra oggi dalle 16 al Miami Open con tre italiani sul Campo 1 per il secondo turno della parte bassa del tabellone. Si inizia con Musetti contro il ceco Lehecka, poi Berrettini contro lo statunitense McDonald. A chiudere il programma degli italiani sarà Sonego contro l'inglese Evans. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW Condividi

Sarà un sabato a tinte azzurre al Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 2 aprile. In scena oggi tre italiani, protagonisti della parte bassa del tabellone: sono Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Giocheranno tutti sul Campo 1 a partire dalle ore 16, in una vera e propria maratona italiana.

Musetti cerca il riscatto leggi anche Sinner, esordio ok a Miami: battuto Djere in 2 set Obiettivo ripartenza per Lorenzo Musetti che sarà il primo a scendere in campo contro il ceco Jiri Lehecka, n. 44 ATP. Reduce da quattro sconfitte consecutive, il carrarese vuole uscire dalla spirale involutiva del 2023 con una sola vittoria dall'Australian Open in poi. Tra Musetti e Lehecka c'è un solo precedente che risale al torneo di Rotterdam 2022: sul cemento indoor olandese vinse il ceco in tre set dopo 2 ore e 10 minuti di gioco. Chi vince affronterà al terzo turno o il russo Khachanov, n. 14 del seeding, o l'argentino Etcheverry.

Berrettini affronta McDonald leggi anche Berrettini: "Sto bene, è solo un momento di down" Mettere alle spalle le difficoltà del recente passato. È questo l'obiettivo di Matteo Berrettini, reduce dalle eliminazioni precoci a Indian Wells e al Challenger di Phoenix. "È un momento di down, come capita - ha spiegato l'azzurro - Sto lavorando bene, il livello c'è e voglio essere al meglio". Matteo esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald, n. 55 al mondo, battuto nei due precedenti incontri, disputati entrambi sul veloce. All'orizzonte il possibile terzo turno con il n. 15 del seeding Alex De Minaur, impegnato con il francese Halys.

Sonego all'esame Evans Vuole proseguire il suo cammino a Miami, infine, Lorenzo Sonego. Dopo la vittoria all'esordio contro Thiem, il torinese sarà impegnato contro l'inglese Daniel Evans, n. 29 al mondo e testa di serie n. 23 del torneo, nel terzo match sul Campo 1. Una sfida alla portata di Sonego, soprattutto per il momento che sta vivendo Evans, reduce da cinque sconfitte consecutive. L'azzurro andrà a caccia di un terzo turno in un ATP 1000 che non raggiunge da Cincinnati 2021. C'è un solo precedente tra i due tennisti, vinto da Sonego a Vienna 2020 su cemento indoor.

ATP Miami, il programma di oggi su Sky Sport Sky Sport Tennis (205) ore 15.45: Studio Tennis

ore 16: Lehecka (Cze) - MUSETTI (Tavelli-Pescosolido)

(Tavelli-Pescosolido) a seguire: McDonald (Usa) - BERRETTINI (Pero-Pescosolido)

(Pero-Pescosolido) a seguire: Evans (Gbr) - SONEGO (Boschetto-Colangelo)

(Boschetto-Colangelo) a seguire: Khachanov - Etcheverry (Arg) (Boschetto-Colangelo) Sky Sport Uno (201) ore 17: Gasquet (Fra) - Tsitsipas (Gre) (Aghemo-Crugnola)

a seguire: Auger-Aliassime (Can) - Monteiro (Bra) (Aghemo-Crugnola)

a seguire: Hurkacz (Pol) - Kokkinakis (Aus) (Botti)

a seguire: Watanuki (Jap) - Tiafoe (Usa) (Botti-Golarsa)

non prima delle 00.00: Carballes Baena (Esp) - Medvedev (Nicolodi-Golarsa)