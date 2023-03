Giornata dedicata agli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami. In campo due italiani: Jannik Sinner affronta il russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW alle 17. Non prima dell'1 tocca a Lorenzo Sonego che sfida l'argentino Francisco Cerundolo: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW SONEGO AGLI OTTAVI: TIAFOE KO Condividi

Sarà una serata di grande tennis sui canali di Sky Sport: a Miami si giocano gli ottavi di finale. Due gli azzurri tra i protagonisti. Ancora una volta ci sarà Jannik Sinner, che affronta il russo Andrey Rublev, n°7 del mondo: il match, in programma sul Centrale dalle ore 17. Non prima dell'una di notte Lorenzo Sonego se la vedrà con Francisco Cerundolo (25 del seeding). Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner-Rublev, i precedenti Negli ottavi Sinner affronterà Andrey Rublev, che come l'altoatesino non ha ancora perso set quest'anno a Miami. E come Jannik ha ottenuto a Miami il suo miglior risultato nel 2021: quell'anno, infatti, il russo, in campo oggi come atleta neutrale, ha centrato la semifinale. Arrivato a Miami dopo l'eliminazione agli ottavi a Indian Wells, Rublev ha dominato 6-1, 6-2 il serbo Miomir Kecmanovic dopo il successo sullo statunitense J.J.Wolf. Sinner e Rublev si sono affrontati in quattro occasioni. Due volte ha vinto il moscovita, ma sempre per ritiro dell'azzurro, dopo tre game a Vienna 2020, e al quarto turno del Roland Garros 2022. Le due partite complete le ha vinte Sinner, perdendo complessivamente solo un set, sempre sul rosso a Barcellona 2021 e Montecarlo 2022. Sinner ha vinto 18 delle 22 partite disputate in stagione ed è attualmente al n°7 nella Race to Finals.

Questa notte Sonego-Cerundolo non prima dell'1 su Sky Questa notte (non prima dell'1, diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW) Sonego si giocherà un posto nei quarti con l’argentino Francisco Cerundolo, n.31 del ranking e 25 del seeding, semifinalista in Florida lo scorso anno (quando nei quarti approfittò del ritiro per infortunio di Sinner), che ha eliminato a sorpresa il canadese Felix Auger-Aliassime, n.6 ATP e quinta testa di serie. Tra l’azzurro ed il 24enne di Buenos Aires non ci sono precedenti.

Il programma di oggi Sky Sport e in streaming su NOW Sky Sport Tennis Ore 16.45 - Studio Tennis

ore 17: SINNER (Ita)-RUBLEV (Pero-Bertolucci)

(Ita)-RUBLEV (Pero-Bertolucci) a seguire: V. DE ZANDSCHULP (Ola)-RUUSUVUORI (Fin) (Pero-Bertolucci)

non prima delle 20.30: KHACHANOV -TSITSIPAS (Gre) (Lupi-Golarsa)

a seguire: MANNARINO-EUBANKS(Lupi-Golarsa) Sky Sport 252 + Sky Sport Uno dalle 20 ore 18: FRITZ (Usa)-RUNE (Dan) (Boschetto-Volandri)

a seguire: ALCARAZ (Spa)-PAUL (Usa) (Boschetto-Volandri)

non prima dell'1: CERUNDOLO (Arg)- SONEGO (Nicolodi-Colangelo)

(Nicolodi-Colangelo) a seguire: HALYS (Fra)-MEDVEDEV (Nicolodi-Colangelo)