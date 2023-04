Tutto pronto per il torneo ATP di Monte-Carlo, terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 9 aprile. Nel corso della mattinata, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono esibiti in alcuni scambi all'interno della città monegasca. I due, inoltre, potrebbero incontrarsi ai quarti di finale. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Guarda il video

IL TABELLONE DI MONTE-CARLO