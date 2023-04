Pazzesca vittoria di Lorenzo Sonego al debutto al Masters di Monte-Carlo: il torinese batte in rimonta il francese Hugo Humbert dopo tre ore e dopo aver annullato quattro match-point con i parziali di 3-6, 7-5, 7-5. Al 2° turno l'azzurro affronterà Daniil Medvedev, terza testa di serie del seeding. Guarda il video del match-point. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

