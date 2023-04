Terza giornata al torneo ATP 500 di Barcellona. Debutto per Jannik Sinner, che ritrova Diego Schwartzman dopo la sfida di Monte-Carlo e per Lorenzo Musetti, che affronta Kubler. In campo anche Passaro-Cerundolo e Arnaldi-Evans. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW