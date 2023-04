Lezione di fair play da parte di Jannik Sinner, che nel finale del match di doppio perso a Barcellona contro la coppia Vasselin/Gonzalez, concede il punto ai rivali dopo la chiamata sbagliata da parte del giudice di sedia. "Fantastica sportività di Jannik", ha scritto sui social il tennista francese. Dal pubblico catalano grandi applausi per Sinner. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW