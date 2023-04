Vavassori-Medvedev e Cecchinato oggi su Sky

Prima sfida in carriera con un top 10 per Andrea Vavassori che affronterà il n. 2 del seeding Daniil Medvedev sul Manolo Santana. Secondo turno anche per Marco Cecchinato con Alex De Minaur: l'azzurro ha sempre vinto nei precedenti con l'australiano su terra. Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si completa oggi il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 maggio. Alla Caja Magica, riflettori puntati sul Manolo Santana dove Andrea Vavassori affronterà il n. 2 del seeding Daniil Medvedev. Per il torinese, reduce dalla vittoria con Andy Murray, sarà il primo confronto in carriera con un top 10. In campo oggi anche Marco Cecchinato che affronterà Alex De Minaur, n. 19 ATP. Sarà il settimo confronto tra il siciliano e l'australiano con il bilancio in perfetta parità, ma Cecchinato ha vinto i tre match disputati su terra rossa. Tra gli altri match di giornata, attenzione rivolta all'incontro tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas (nel 2019 fu la finale delle Nitto ATP Finals) e il debutto stagionale su terra rossa di Felix Auger-Aliassime contro Dusan Lajovic, fresco vincitore dell'ATP 250 di Banja Luka in cui ha battuto Rublev e Djokovic.