L'ultima campionessa di Wimbledon vince per la prima volta Roma battendo in finale l'ucraina, costretta al ritiro sul punteggio di 6-4, 1-0 per l'avversaria a causa di un problema alla gamba sinistra. Una finale resa già difficile dalle condizioni climatiche avverse che a causa delle tante interruzioni hanno costretto le due tenniste a scendere in campo alle 23.00. Domenica la finale maschile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La pioggia, il buio e poi il trionfo di mezzanotte: Elena Rybakina è la nuova campionessa nel WTA 1000 di Roma. In una finale iniziata alle 23:00 e fortemente condizionata dal ritardo di quattro ore per le condizioni meteo avverse, la kazaka ha sconfitto la testa di serie numero 30, Anhelina Kalinina, costretta al ritiro sotto 6-4, 1-0 nel secondo set per un infortunio alla gamba sinistra.

In realtà a partire meglio tra le due era stata proprio Kalinina, che aveva subito strappato il servizio a Rybakina nel primo game. La kazaka, però, aveva reagito riagganciando l’ucraina dal 3-1 al 3-3. A testimonianza di un’inerzia scivolata sempre più verso la campionessa di Wimbledon 2022, Rybakina era andata 40-0 in risposta già sul 4-3, non sfruttando quattro palle break nel game. Chiamata a servire per rimanere nel parziale, però, Kalinina, sempre più limitata nei movimenti, aveva subito un break fatale per il set.

Il set perso di fatto ha segnato la finale della testa di serie numero 30, che, tra le lacrime, ha gettato la spugna sull'1-0 nel secondo set. Per Rybakina questo è il quinto titolo in carriera, il secondo di categoria WTA 1000 dopo quello vinto a marzo a Indian Wells contro Sabalenka. La kazaka festeggia così il debutto in top five e da lunedì sarà numero 5 nel ranking WTA.