Roland Garros, si parte: la guida completa

Inizia a Parigi il secondo Slam stagionale, in programma fino a domenica 11 giugno. Alcaraz parte con i favori del pronostico per succedere a Rafael Nadal nell'albo d'oro, ma occhi puntati su Djokovic che cerca il 23° Slam e Medvedev, reduce dalla vittoria a Roma. Le speranze italiane sono riposte su Sinner e Musetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla 122^ edizione del Roland Garros

Si alza il sipario sul Roland Garros, secondo Slam stagionale in programma fino a domenica 11 giugno sui campi in terra rossa di Parigi. Sarà la 122^ edizione dello slam francese che cerca un nuovo Re, dopo il forfait del campione in carica (e vincitore di 14 edizioni) Rafael Nadal. Riflettori puntati su Carlos Alcaraz, tornato lunedì scorso in vetta al ranking ATP, ma anche su Novak Djokovic che va a caccia del 23° Slam per staccare Nadal nella classifica all-time. Tra i protagonisti attesi anche Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Roma, e Jannik Sinner che a Parigi non è mai andato oltre i quarti di finale.