Sinner e Musetti cercano i quarti: il programma

È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Toronto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono ancora due gli italiani in corsa nel torneo canadese che andranno a caccia di un posto nei quarti: sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Reduce dalla vittoria nel derby contro Berrettini, l'altoatesino sfiderà Andy Murray che al 2° turno ha battuto Max Purcell in tre set. Tra lo scozzese e Sinner ci sono due precedenti: una vittoria a testa, con Jannik che ha vinto l'unica sfida giocata su cemento outdoor (Dubai 2022). Musetti, invece, affronterà il n. 2 del seeding Daniil Medvedev, che all'esordio in Canada ha battuto Matteo Arnaldi. Tra il carrarino e il russo non ci sono precedenti.