Sinner-Paul nella notte per la finale, LIVE su Sky

È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Toronto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra i migliori quattro nel torneo dell'Ontario c'è Jannik Sinner. Dopo aver superato nella notte il francese Monfils, l'azzurro (alla quarta semifinale stagionale in un 1000) affronterà lo statunitense Tommy Paul, n. 12 del seeding, che ha eliminato il n. 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Tra Sinner e Paul ci sono due precedenti: il bilancio è 1-1 con Jannik che ha vinto sulla terra di Madrid, mentre l'americano ha avuto la meglio sull'erba di Eastbourne. Il match è in programma nella notte italiana tra sabato e domenica, non prima dell'1.30. Ad aprire il programma sarà la semifinale della parte bassa del tabellone tra le due sorprese del torneo: da una parte lo spagnolo Davidovich Fokina, dall'altra l'australiano De Minaur che nei quarti ha battuto a sorpresa il n. 3 al mondo Daniil Medvedev, che prima di ieri aveva vinto 21 delle ultime 22 partite su cemento outdoor.