US Open, il programma di oggi: in campo Sinner, Berrettini, Sonego e Arnaldi

Seconda giornata degli US Open, ultimo Slam dell'anno in corso sui campi di Flushing Meadows a New York. In campo la parte alta del tabellone, quella presidiata dal campione in carica e n°1 del seeding, Carlos Alcaraz. Jannik Sinner, numero 6 del mondo, arriva a New York sulla scia del primo successo in carriera in un Masters 1000, a Toronto. Un trionfo che ha reso quasi sicura la sua partecipazione alle Nitto ATP Finals 2023 a Torino, dal 12 al 19 novembre. Allo US Open, Sinner esordirà contro Yannick Hanfmann, numero 54 (nessun precedente). Lorenzo Sonego, numero 38, è stato sorteggiato al primo turno contro un qualificato, Nicolas Moreno de Alboran (130): i due non si sono mai incontrati. Matteo Berrettini, 36, debutta contro il francese Ugo Humbert che ha battuto due volte su due: allo Us Open 2020 e in ATP Cup 2022. Matteo Arnaldi, 62, fa il suo esordio nel main draw dello US Open contro l'australiano Jason Kubler, numero 86 (nessun precedente). Tra le donne Camila Giorgi, numero 52, sfiderà al primo turno Jessica Pegula, numero 3 del mondo. Giorgi è sotto 8-2 nel bilancio degli scontri diretti. Martina Trevisan, 53, inizia il suo percorso contro Yulia Putintseva, numero 79, che l'ha battuta ad Abu Dhabi nel 2021. Lucia Bronzetti, 82, debutterà contro Barbora Krejcikova, numero 12, che non ha mai incontrato in carriera. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 Sky.