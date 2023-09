Impresa di Arnaldi: agli ottavi sfiderà Alcaraz

Alcaraz cede un set contro Evans, ma rispetta il pronostico e negli ottavi attende Matteo Arnaldi. L'azzurro sarà al primo ottavo in un Major come l'inglese Draper, n. 123 ATP, che ha battuto lo statunitense Mmoh. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Pronostico rispettato per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, campione in carica a New York, accede agli ottavi di finale degli US Open battendo la testa di serie n. 26 Daniel Evans con lo score di 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 in 3 ore e 13 minuti di gioco. Un match con qualche piccolo passaggio a vuoto per Alcaraz (soltanto 57% di prime in campo per lu) che ha perso il terzo set, ma ha poi reagito nel migliore dei modi in un quarto parziale deciso dal break nel sesto gioco. Lo spagnolo sarà l'avversario negli ottavi di Matteo Arnaldi, al primo ottavo di finale in un Major così come Jack Draper. Il 21enne britannico, n. 123 al mondo, ha battuto in 4 set (6-4, 6-2, 3-6, 6-3) lo statunitense Michael Mmoh e attende Rublev o Rinderknech.