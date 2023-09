Si assegnano oggi i due posti in finale agli US Open, ultimo Slam dell'anno. In campo tre dei favoriti e l'idolo di casa: Carlos Alcaraz sfida Daniil Medvedev, Novak Djokovic affronta Ben Shelton. Gli US Open in diretta su SuperTennis, canale 212 Sky

Alcaraz-Medvedev, sfida tra ex campioni a New York

La sfida tra Alcaraz e Medvedev è la migliore possibile in una parte alta di tabellone più simile a un remake di “Final Destination”. Alla fine ne sono rimasti soltanto due – e che due: il numero 1 al mondo, anche se prossimo alla destituzione comunque vada lo Slam newyorkese, e campione uscente contro il numero 3 ATP e campione nel 2021, anno in cui negò il Calendar Grand Slam a un Djokovic inaspettatamente paralizzato dalla tensione. Lo spagnolo arriva in semifinale con soltanto un set perso, non tanto nel match contro Dan Evans, ma in una partita nella partita contro se stesso e contro un po’ di disattenzioni di troppo facilmente perdonabili a un ventenne.

Che il quarto di finale contro Zverev fosse meno aperto di quanto ipotizzato sulla carta era intuibile già alla vigilia, con il tedesco che è sceso in campo ancora troppo stanco dopo la maratona agli ottavi di finale contro Sinner. A stroncare le rimanenti velleità di epica, ci ha pensato Carlitos, che non ha mai allentato la pressione su un Sascha troppo “ballerino” nel momento in cui ha avuto la testa sott’acqua. Quattro palle break sfruttate su quattro sono i numeri di chi, tra un sorriso e una smorzata, ormai sa riconoscere il momento in cui accendere l’interruttore, uscire dalla modalità “playstation” e abbandonare la leggerezza giusto per il tempo di tirare due o tre fucilate di dritto. Poi, però, obbligatorio tornare a sorridere.



Sorriso che Medvedev non ha mai avuto durante il derby contro Rublev. Più che con il tennis, i due si sono dati battaglia nei cerchi di fuoco, in un Arthur Ashe avvolto da una cappa di afa soffocante: ne è venuto fuori un match non entusiasmante, in cui Andrey, che adesso è 0-9 nei quarti di finale negli Slam, rimpiangerà di essere stato avanti di un break in tutti e tre i set e di cui Daniil vorrà ricordare soltanto il risultato, ossia un 6-4, 6-3, 6-4 che non dà l’idea di quanto proibitive fossero le condizioni di gioco. «Un giorno qualcuno morirà in campo», ha tuonato il campione a New York nel 2021. Aria condizionata cercasi, per evitare che la sfida con Alcaraz venga rovinata prima ancora di scendere in campo. Anche perché i precedenti dicono 2-1 per lo spagnolo, ma Carlitos ha vinto – e nettamente – i due giocati nel 2023, di cui uno era proprio una semifinale Slam, a Wimbledon. Anche il bilancio sul cemento sorride al numero 1 al mondo, che ha vinto l’unica partita disputata su questa superficie, in finale a Indian Wells a marzo, con un netto 6-3, 6-2 in appena 70 minuti. Non un ricordo incoraggiante per Daniil che, se vuole tenere fede al proprio status di specialista sul cemento e raggiungere la terza finale agli US Open nelle ultime cinque edizioni, dovrà correre, correre, correre. E trattenere il respiro non per l’afa, ma per evitare di lasciarsi sopraffare dalla rabbia. E dalla sensazione che la Next Next Gen abbia già sorpassato la Next Gen, di cui lui è il rappresentante più titolato – nonché l’unico ad aver vinto un Major.