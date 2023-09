Djokovic-Medvedev per il titolo: la finale alle 22

A Flushing Meadows Novak Djokovic e Daniil Medvedev si giocano il titolo agli US Open, in quello che sarà il remake della finale del 2021 vinta dal russo, nell'anno in cui Nole fu a una vittoria dal Calendar Grand Slam. Due anni dopo, Djokovic va a caccia del 24esimo Major in carriera, mentre Medvedev vuole mettere il sigillo su una stagione in cui ha già vinto cinque titoli ATP. La finale è in programma alle 22.00 italiane, in diretta su SuperTennis (canale 212 del telecomando Sky)

Come nel 2021, ma con un Calendar Grand Slam che (forse) non tornerà più: rivedere Novak Djokovic e Daniil Medvedev in finale agli US Open dà la sensazione di un dejavù, ripensando al tennis di due anni fa, praticamente orfano di Alcaraz, con un Sinner ancora molto acerbo e con Zverev nel ruolo di terzo incomodo, fresco di medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e senza caviglia rattoppata – e per questo bionica. Nel mezzo lacrime, deportazioni dall’Australia, finali Major perse da due set a zero di vantaggio, gli Stati Uniti che proprio non mandavano giù Novak il No-vax, una top ten “gattopardesca”, che è cambiata senza mai veramente cambiare e la sensazione che, almeno sul cemento, gli uomini da battere siano rimasti comunque loro due: Nole, l’uomo bionico e Daniil, il “polipo”.

Djokovic, un cammino agevole verso la finale

l cammino di Djokovic verso la finale è stato oggettivamente agevole. Muller, Zapata Miralles, Djere, Gojo, Fritz (unico top ten di questa lista) e Shelton: in sei, alla vigilia vantavano un unico Masters 1000 (Fritz) e due quarti di finale Slam (Fritz e Shelton). Più che in termini di tennis, il serbo ha rischiato l’eliminazione soltanto contro il caldo, precisamente contro l’afa soffocante che ha avvolto l’Arthur Ashe durante la partita di terzo turno contro Djere, portando Novak a dover rimontare da due set a zero di svantaggio per l’ottava volta in carriera, la quarta negli ultimi tre anni. Alzi la mano chi, però, ha davvero pensato che Nole potesse davvero perdere contro il connazionale Laslo, malcapitato quasi più nel momento in cui si è trovato così avanti nel punteggio che non durante la foto pre-partita.

In semifinale Djokovic ha regolato l’esuberanza di Shelton con autorità e senza troppa ammirazione per il rampante statunitense. Troppo irritanti le urla e le “facce da poker” di Ben sugli errori di Nole? Meglio “punire” il ragazzo imitandone l’esultanza e “riagganciando la cornetta” di chi pensava di essere arrivato troppo in alto e troppo presto. Vien da pensare che con un po’ di disciplina tattica, Shelton avrebbe potuto quantomeno strappare un set a Djokovic: leggere fin da subito un servizio mancino costantemente sopra i 240 km/h è impresa difficile per chiunque e con il dritto si sono viste fiammate degne di Nadal e Del Potro. Attenzione, però, a non lasciarsi irretire dalla straordinaria tentazione di vivere il tennis sempre sul filo di anarchia tattica ed emozioni esasperate. Altrimenti il risultato sarà sempre finire nella trappola di chi ti ruba le gambe e l’anima, preferendo la concretezza ai fuochi d’artificio fini a se stessi per raggiungere la trentaseiesima finale Slam, la decima agli US Open.