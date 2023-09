Lorenzo Musetti è pronto per il debutto di mercoledì a Bologna in Coppa Davis contro il Canada: "E' speciale, sempre un onore giocare per l'Italia. Sentiamo il calore del pubblico, siamo una squadra. Bolelli è il nostro riferimento, Arnaldi a Vavassori hanno meritato la convocazione. Bello essere il n°1 del ranking, il portabandiera". La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si avvicina il debutto dell'Italia alle Finals di Coppa Davis, con gli azzurri che mercoledì saranno impegnati nel primo match del girone A di Bologna contro il Canada campione in carica. Obiettivo staccare il pass per Malaga, dove a fine novembre si disputeranno le Final 8. Lorenzo Musetti ci arriva da n°1 azzurro dopo il forfait di Sinner. "E' un onore essere il portabandiera. Sono ancora giovane, anche se ho un po' di esperienza, ma i consigli li prendo ancora. Bolelli è il nostro punto di riferimento, ha vissuto tante battaglie in nazionale. Arnaldi ha meritato la convocazione, è in un gran momento di forma dopo New York. Anche Vavassori è migliorato molto, in singolare e in doppio".